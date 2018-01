Direktor se ne čuti krivega za smrt delavca

Azim Kotić in Ljubiša Đukarić sta pred dvema letoma prevzela krivdo za nesrečo, čeprav prvega ni bilo zraven, drugi pa je prepričan, da so naredili vse za varnost. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

METLIKA – Sredi novembra sta se v naši deželi zgodili kar dve delovni nesreči pri gradbenih delih, ko je zemlja usodno zasula delavca, kar kaže na to, da gradbinci v želji po zmanjševanju stroškov in hitenju prepogosto spregledajo zahtevane varnostne ukrepe, čeprav zato tvegajo življenje svojih zaposlenih. Ena takih smrtnih nesreč se je zgodila tudi 14. septembra 2010 v Metliki, ni pa še dobila sodnega epiloga.

»Nisem kriv,« je v uvodu dejal Milovan Gazibarić, direktor podjetja Teleg-M, ki je tisto jesen v Beli krajini prevzelo ogromen projekt, ki je trajal kar pet let; na območju treh belokranjskih občin je bilo treba skopati 165 kilometrov jarkov za kanalizacijsko in vodovodno omrežje, podjetju Teleg-M so bila zaupana gradbena dela. Nesreča se je zgodila že na začetku velikega projekta.

V Metliki v Mestnem logu so delavci na travnati trasi za trgovskim centrom že naredili kanalizacijski jarek. En meter je bil širok, dolg 18 metrov, globok pa 3,5 metra. Ko je Slavko Stjepanović v jarku polagal kanalizacijsko cev in označeval njeno lego, se je usula stena brežine v jarku, ki ni bila podprta, in ga pokopala pod seboj, tako da je bil takoj mrtev, saj mu je stisnilo trebuh, prsni koš, vrat in obraz. Gradbeni delovodja Ljubiša Đukarić je bil takoj zraven, kar z rokami je začel kopati, da bi rešil sodelavca in prijatelja, vendar je bil prepozen, Slavko se je zadušil.

Obtožnica Gazibariću in pravni osebi Teleg-M očita, da podjetje ni zagotovilo varnosti – tako bi morali, kot navaja tožilstvo, nujno priskrbeti tehnične elemente za zavarovanje, da se zemlja na močvirnatem in plazovitem terenu ne bi usula v globok kanalizacijski jarek, v katerem je brez zaščite delal gradbeni delavec. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih namreč določa, da je treba izkop več kot en meter v globino obvezno opravljati ob varnostnih ukrepih, ki preprečujejo rušenje zemeljskih plasti z bočnih strani in usip izkopanega materiala z zagatnimi stenami, razpiranjem in ureditvijo brežin ob upoštevanju kota notranjega trenja.

Gazibarić je na novomeškem sodišču orisal rast podjetja, v katerem je vodilni položaj prevzel novembra 1998. Takrat je bilo zaposlenih od dva do pet delavcev in do leta 2001 je tudi sam delal z njimi. »Septembra 2010 moje delo ni bilo več na gradbiščih, saj sem moral voditi družbo, pridobivati posle, skrbeti za finance, podpisovati pogodbe, nisem pa bil odgovoren za nadzor operativnih nalog. Takrat smo imeli 137 zaposlenih, hkrati smo opravljali dela na 49 koncih po vsej državi, smo pa imeli na vsakem gradbišču odgovorne osebe,« je odgovornost preložil na podrejene in pojasnil, da na gradbišču v Metliki ni bil nikoli, je pa izvedel, da so bili zaščitni elementi dobavljeni šele po nesreči.

Krivdo za nesrečo sta na predobravnavnem naroku priznala Ljubiša Đukarić, gradbeni delovodja, in Azim Hotić, ki je bil vodja gradbišča.

»Danes naše podjetje zaposluje 169 delavcev, večino poslov pa dobimo na javnih razpisih. Če bi bil obsojen, bi to pomenilo kolaps, saj se ne bi mogli javljati na državne razpise, hkrati pa se obetajo tudi dela na Hrvaškem,« je še pojasnil in dodal, da ga je nesreča delavca iz Bosne, ki je v tem ljubljanskem podjetju delal le nekaj mesecev in kjer je bil res zadovoljen, to je namreč povedal svoji mami, zelo prizadela, podjetje je prevzelo tudi stroške pogreba in ureditve groba, družina pa je dobila 40.000 evrov. »Z družino smo ostali v dobrih odnosih, zdaj je že njegov sin polnoleten in morda poskrbimo še zanj,« je povedal Gazibarić. Sta pa krivdo za nesrečo pred dobrima dvema letoma na sodišču, ko je bil predobravnavni narok, priznala Ljubiša Đukarić, gradbeni delovodja, in Azim Hotić, ki je bil vodja gradbišča. »Moja ocena je bila, da bodo stene zdržale. Najprej smo namreč jamo skopali, čez noč smo jo pustili, a je nadaljevanje del prekinil dež. Iz nje je bilo zato treba izčrpati vodo, in kljub razmočenem terenu je stena zdržala, nesreča pa se je zgodila tretji dan,« je tokrat na sodišču kot priča povedal Ljubiša Đukarič in dodal, da so prav zaradi nevarnosti razmočenega terena kopali po metodi pod kotom. Nevarnost je bila za vse delavce, sicer pa sta se Ljubiša in Slavko pri delu menjavala. Đukarić je prepričan, da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi tragedijo na gradbišču preprečil, a kljub temu je krivdo za nesrečo prevzel nase in s tem sprejel tudi pogojno kazen. Prav tako na pogojno je bil obsojen vodja gradbišča Azim Hotić, ki ga v času nesreče ni bilo zraven, saj je bil odgovoren za sedem gradbišč hkrati, je pa krivdo priznal predvsem v želji, da bi postopek čim prej končali. Sojenje se bo nadaljevalo v začetku leta, ko bo poskušala sodnica Mojca Hode z zaslišanjem strokovnjakov, tudi izvedenke gradbene stroke, osvetliti tako odgovornost na gradbiščih kot varnostne zahteve.