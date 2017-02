Dimilo se je: iznesli plastično maso

DOMŽALE – Uprava za zaščito in reševanje poroča o dimu v proizvodni hali v Domžalah.

Ob 7.44 je na Slamnikarski cesti v Domžalah varnostnik poslovnega objekta opazil v pritličju objekta dim. Gasilci CZR Domžale in PGD Domžale mesto so ugotovili, da v eni od proizvodnih hal na CNC-stroju gori obdelovalna plastična masa. Gasilci so požar pogasili in plastično maso odnesli iz objekta, izklopili elektriko ter prezračili in pregledali preostale prostore.

Zaradi hitre intervencije so preprečili, da bi se požar razširil po objektu.