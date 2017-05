Dim v hiši

KISOVEC – V torek ob 4.22 so v naselju Kisovec, občina Zagorje ob Savi, zagorela drva v kurilnici stanovanjske hiše.

Gasilci PGD Zagorje mesto in PGD Loke so požar pogasili ter pregledali in prezračili hišo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.