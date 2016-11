Dim iz stanovanja, oseba zastrupljena

PTUJ – V sredo ob 20.15 se je na Kraigherjevi ulici kadilo iz stanovanja, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Ptuj so na silo vstopili in s štedilnika odstranili smodečo se hrano.

Do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči s Ptuja so osebi, ki se je nahajala v stanovanju in se je zastrupila z ogljikovim monoksidom, nudili tudi prvo pomoč.