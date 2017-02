Dihanje jih je izdalo

OBREŽJE – Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je v torek dopoldne pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak.

Policisti so opravili mejni nadzor in pregled tovornega vozila. Ugotovili so, da je bila carinska pletenica prerezana in naknadno spojena, v tovornem delu pa je bila izmerjena povečana prisotnost ogljikovega dioksida.

V vozilu so odkrili štiri državljane Afganistana, ki so se poskušali izogniti mejnemu preverjanju, in jih predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili iz PU Novo mesto.