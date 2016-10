Diatonične harmonike ni več, ostalo le 3500 evrov škode

NOVO MESTO – Iz novomeške policijske uprave poročajo o vlomih in tatvinah, ki so se zgodili na njihovem območju.

Med 17. in 22. oktobrom je v okolici Dolenjskih Toplic nekdo vlomil v brunarico in odtujil pralni stroj, motorno žago, plinsko jeklenko, varilni aparat in nekaj drugih predmetov. Lastnika je oškodoval za več kot 2500 evrov.

Na Šegovi ulici v Novem mestu je 22. oktobra nekdo vlomil v kombinirano vozilo in odtujil diatonično harmoniko. Lastnika je oškodoval za 3500 evrov.

V noči na 23. oktober je v Kostanjevici na Krki neznanec s parkirnega prostora odtujil osebni avtomobil volkswagen tiguan, sive barve, registrskih oznak KK NH-560.