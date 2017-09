Detektor pokazal, da so med tovorom živa bitja

GRUŠKOVJE – V torek ob 17.50 sta na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje v našo državo s tovornim vozilom, ki mu je bilo pripeto tovorno priklopno vozilo, oboje turških registrskih oznak, vstopala državljana Turčije, 47-letni voznik in njegov 46-letni sovoznik.

Pri pregledu priklopnega tovornega vozila z merilnikom prisotnosti CO 2 so policisti zaznali povišano vsebnost, zato so uporabili še detektor srčnega utripa, ki je nakazal, da so v tem delu vozila živa bitja. Poleg tega so pri pregledu carinske vrvice ugotovili, da je bila poškodovana in nato ponovno zlepljena. Opravili so pregled priklopnega tovornega vozila in med tovorom našli skritih 11 državljanov Afganistana in dva državljana Pakistana, ki so se poskušali izmakniti mejnemu preverjanju.

Po zaključenem postopku so jih predali hrvaškim varnostnim organom. Policisti bodo neznanega storilca kazensko ovadili, poroča PU Maribor.