Deponija sekancev v ognju

ZALOG – V četrtek ob 3.08 je v podjetju Ekosistemi v Zalogu v občini Straža zagorelo na deponiji sekancev.

Gasilci GRC Novo mesto, PGD Vavta vas in Dolenja Straža so pogasili večji kup lesnih sekancev in preventivno pregledali okolico, poroča uprava za zaščito in reševanje.