Denis (37) vlomil k nadškofu Zoretu, to je pozabil

Na nadškofiji so ga pospremili na stranišče, potem se je prijazno zahvalil in odšel. Foto Marko Feist

LJUBLJANA – Kamničan Denis Čaušević, star je 37 let, je že zaslovel po amaterskih vlomih in tatvinah v središču prestolnice. Ne le da je denimo spomladi na kocko postavil svoje življenje, ko je plezal kar 12 metrov visoko, da je prišel na streho in od tam vlomil v stanovanje, enemu od bližnjih stanovalcev, ki mu je nato pomagal, da ni zgrmel v globino, je celo pokazal dokument. Da je res amater, je dokazal na prizorišču drugega vloma, kjer je pozabil na stvari, ki jih je ukradel ob prvem, in tam povrhu izgubil še svojo kartico ZZZS. Izvedeli pa smo, da je osebno izkaznico razkazoval na prizorišču še enega kaznivega dejanja, nepovabljen naj bi namreč obiskal domovanje samega ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta.

