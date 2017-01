Denis (25) šel na sprehod, vrnil se ni. Ste ga videli?

LJUBLJANA – Denis Brdajs (25) je pogrešan od včeraj, ko je odšel na sprehod in se ni vrnil. Visok je 180 cm, kratkih svetlih las, oblečen v trenirko sive barve in jopico s kapuco sive barve ter temno modro bundo z napisom Nike, so sporočili iz PU Ljubljana.

Policija naproša vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanem Brdajsu, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Ljubljana Moste na številko 01 586 7600 oziroma na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.