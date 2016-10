Denar ponarejen, znak izginil

BELTNICI, ČREŠNJEVCI, GORNJA RADGONA – Na področju kriminalitete so policisti PU Murska Sobota v ponedeljek obravnavali poskus vloma v glasbeno šolo v Beltincih, tatvino prometnega znaka v Črešnjevcih, kršitev nedotakljivosti stanovanja v Gornji Radgoni in zasegli bankovec za 20 evrov, za katerega se sumi, da je ponarejen, so sporočili iz PU Murska Sobota.