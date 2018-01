Denar pobasali, kombi zakurili

LJUBLJANA – Tolpa zamaskiranih in oboroženih roparjev je v noči na petek napadla logistični center Pošte Slovenije na Cesti v Mestni log v ljubljanskih Murglah. Ob tem so lažje ranili poštnega uslužbenca. Preiskava ropa, neuradno je bilo slišati, da so najverjetneje štirje storilci ukradli večjo količino denarja, sicer še ni končana, toda roparji naj bi se na dejanje pripravili tako, da so na bel kombi nalepili znake Pošte Slovenije, nato pa brez težav zapeljali mimo varnostne službe v vratarnici.

V petek zvečer pa je nedaleč stran od pošte zagorel objekt, v katerem je sklop sedmih garaž. Kot so poročali na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje, naj bi zagorelo zaradi uporabe pirotehničnih sredstev, vendar pa se je pozneje izkazalo, da najverjetneje oziroma skoraj zagotovo ni bilo tako. V požaru sta med drugim zgoreli dve vozili, »lastništvo enega kriminalisti še preverjajo«, so skrivnostno sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

