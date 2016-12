Delovni stroj ji je poškodoval obe nogi

ZREČE – V petek ob 7.40 je v podjetju na Tovarniški cesti delovni stroj delavki poškodoval nogi. Prvo pomoč so ji nudili zaposleni.

Reševalci iz Slovenskih Konjic so poškodovano oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor, je poročala uprava za zaščito in reševanje.