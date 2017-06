Delovna nesreča ga je ustavila

PLEŠIVICA – V torek ob 11.24 se je v Plešivici (občina Sežana) na delovišču poškodoval delavec. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Povir so nudili pomoč reševalcem NMP Sežana pri oskrbi in prenosu ponesrečenca do reševalnega vozila.

Poškodovanega delavca so odpeljali na zdravljenje v SB Izola.