Delavko obšla slabost, pomagali so ji gasilci

KRANJ – Pred dnevi dopoldne so kranjske gasilce obvestili, da naj bi se v obratu Don Dona, ki ima prostore v industrijski coni Laze, en človek zastrupil z ogljikovim monoksidom. »Do tja nas je šlo šest gasilcev. V obrat smo vstopili opremljeni z dihalno opremo in detektorji, ki zaznavajo prisotnost monoksida. Tega v prostoru nismo ugotovili,« je pojasnil vodja intervencije Tomaž Vilfan. Ob prihodu gasilcev je bila delavka, ki jo je v prostoru s cvrtniki obšla slabost, že pred obratom, gasilci pa so ji do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči dajali prvo pomoč.



Na kraju dogodka so bili tudi policisti. »Gasilci in reševalci so delavki dajali prvo pomoč in z njo je vse v redu. V tem trenutku še ni znano, ali je bila zastrupitev ali kaj drugega. O dogodku so obveščene pristojne službe,« je pojasnila Maja Maroša, vodja marketinga v skupini Don Don. Ob tem ni odveč ponoviti, da je treba pri uporabi plinskih ali drugih peči z notranjim izgorevanjem poskrbeti za to, da je v prostoru zadosti zraka. »Dodatno nevarna je uporaba nap, saj te iz prostora potegnejo zrak, pri čemer se ustvarijo idealne razmere za ustvarjanje monoksida,« je pojasnil Tomaž Vilfan iz Gasilsko-reševalne službe Kranj.