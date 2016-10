Delavec skoraj ostal brez očesa

JESENICE – V četrtek ob 3.53 se je v podjetju na Koroški Beli, občina Jesenice, v obratu poškodoval delavec.

Gasilci GARS Jesenice so poškodovanca z ureznino ob desnem očesu prepeljali v jeseniško bolnišnico in nato nazaj v podjetje, je poročala uprava za zaščito in reševanje.