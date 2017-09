Delavec si je poškodoval prsni koš

RAVNE NA KOROŠKEM – V torek ob 20.14 si je delavec na Ravnah na Koroškem poškodoval prsni koš, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci KGZ Ravne na Koroškem, ki so mu nudili prvo pomoč in pomagali pri oskrbi poškodovanega.

Reševalci so ga prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.