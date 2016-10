Delavec se je hudo poškodoval, na pomoč gorska reševalna

MEŽICA – Uprava za zašito in reševanje poroča o hudi nesreči pri delu.

Ob 11.02 si je v gozdu v naselju Onkraj Meže, občina Mežica, delavec pri delu poškodoval nogo.

Zaradi težko dostopnega mesta so pomoč reševalcem ZRCK Ravne na Koroškem pri oskrbi in prenosu poškodovanega nudili gasilci PGD Mežica in reševalci GRS Koroške.

Poškodovanega so z reševalnim vozilom prepeljali na nadaljnje zdravljenje v slovenjgraško bolnišnico.