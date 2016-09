Delavec poškodovan, helikopter na pomoč

BRIŠE – Ob 14.10 se je v naselju Briše, občina Zagorje ob Savi, pri podiranju drevesa poškodoval delavec.

Gasilci PGD Zagorje mesto so na kraju nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Zagorja ob Savi pri prenosu poškodovane osebe iz gozda do reševalnega vozila in enoti GRS Zasavje pri prenosu poškodovanca v vojaški helikopter, ki ga je prepeljal v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.