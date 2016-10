Delavec padel z višine

TODRAŽ – Ob 14.33 se je v industrijski coni v Todražu, občina Gorenja vas - Poljane, pri padcu z višine poškodoval delavec.

Poškodovanca so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Škofje Loke in ga odpeljali v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.