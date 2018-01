KOMENDA – Ob 12.24 je v podjetju Komteks v Poslovni coni Žeje pri Komendi delavcu odtrgalo dva prsta, poroča uprava za zaščito in reševanje. V UKC Ljubljana so ga prepeljali sodelavci. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

V podjetju se sicer ukvarjajo z zbiranjem, prevozom in odkupom različnih koristnih odpadkov, ki jih obdelajo in pripravijo za nadaljnjo predelavo.