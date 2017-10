Delavca padla z višine 13 metrov

MISLINJA – Danes ob 11.56 se je na Razborci v občini Mislinja med vzdrževalnimi deli podrl električni drog, na katerem sta bila delavca elektro podjetja. Padla sta z višine 13 metrov in se poškodovala.

Posredovali so gasilci PGD Slovenj Gradec. Pomagali so pri oskrbi in prenosu poškodovanih do reševalnega vozila.

Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so ju prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.