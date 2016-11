OBRH PRI DRAGATUŠU – Dopoldne se je pri delu poškodoval moški, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Do nesreče je prišlo ob 10.39 pri delu v gozdu ob naselju Obrh pri Dragatušu (občina Črnomelj). Po poročanju spletne strani si je delavec poškodoval nogo, na pomoč pa so mu priskočili reševalci NMP Črnomelj, ga oskrbeli in prepeljali v UC Novo mesto.