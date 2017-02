Deklica je prenehala dihati

LIPNICA – Včeraj ob 18.54 je v naselju Lipnica (občina Radovljica) mlajša oseba (sprva so zapisali deklica) prenehala dihati.

Prvi so posredovali PGD Srednja Dobrava in oboleli osebi nudili pomoč do prihoda reševalcev NMP Radovljica, ki so jo nato prevzeli v nadaljnjo oskrbo, poroča uprava za zaščito in reševanje.