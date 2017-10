Dekleta nad tatu! Vzel jim je torbice, a se niso dale

NOVA GORICA – V ponedeljek, 2. oktobra, ob 15.35 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o drzni tatvini v središču Nove Gorice (Delpinova ulica).

44-letnik je z mize enega od gostinskih lokalov, kjer so sedele tri ženske, pograbil dve odloženi ženski torbici. Zbežal je, one pa so ga dohitele. Eno je odrinil, da je padla po tleh, vendar se ni poškodovala. Z vpitjem jim je uspelo na pomoč priklicati dva moška, zato je storilec na njuno zahtevo odvzeti torbici pustil in zbežal.

Policisti so tatu, sicer starega znanca policije, ob 16.15 na Bevkovem trgu v središču mesta izsledili, nato pa z njim v policijskih prostorih opravili zaslišanje. Kazensko so ga ovadili na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.