KAMNIK – »Dekle je padlo v Bistrico. Drži se za skalo!« To je obvestilo, ki ga je prejela uprava za zaščito in reševanje malo po 9. uri.

Na PU Ljubljana so potrdili, da so bili obveščeni o tem, da naj bi se ženska v vodi držala za skalo.

Od tam so jo rešili policisti in gasilci, zaradi suma na podhladitev pa so jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Kot smo še izvedeli, je bila 32-letnica s psom na sprehodu, ko ji je spodrsnilo. Padla je v vodo, kjer se je na srečo oprijela skale.

Štirinožca so predali staršem.