Ded in vnuk mrtva, voznik pa nedolžen?

NOVA GORICA – Bil je prvi april. Ura je bila že kakšno minuto čez peto popoldne, ko se je 67-letni Franc Kotnik iz Dobravelj z ženo Zvonko, sinom Aljošo in Aljoševim sinom Majem peljal po vipavski hitri cesti. Pred izvozom za Vipavo je na prehitevalnem pasu peljal 57-letni voznik manjšega tovornega avtomobila Fikret Bečić. Za slednjim je, menda z veliko hitrostjo in s pobliskavanjem z lučmi, pripeljal neznani voznik osebnega avtomobila, zaradi česar se mu je 57-letnik začel umikati v desno. Tako je zapeljal na desni vozni pas, direktno pred clia, ki ga je vozil Kotnik. Ta je iz bojazni, kot so sporočili s PU Nova Gorica, da bi voznik tovornega vozila trčil vanj, sunkovito zavil desno in trčil v kovinsko ograjo na izvozu za Vipavo. Trčenje je bilo tako silovito, da se je del kovinske ograje zaril v vozilo, ki je obstalo na kraju trčenja obrnjeno v smeri vožnje, voznik manjšega tovornega vozila pa je medtem nadaljeval vožnjo proti Ajdovščini.

