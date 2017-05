Deblo zadelo moškega (35) v glavo

KAMNIK – V ponedeljek okoli 13. ure so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu na območju Rakitovca (Kamnik). Z zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je do nesreče prišlo pri spravilu lesa v gozdu (Podograd): »Pri podiranju drevesa je del debla oplazil 35-letnega moškega (predel glave) in ga lažje poškodoval.«

Glede na zbrana obvestila dogodek nima znakov kaznivega dejanja, so sporočili iz PU Ljubljana.