Debela pena prekrila Dravinjo

SLOVENSKE KONJICE – Grozljive fotografije so ob četrtkovi intervenciji posneli prostovoljni gasilci iz Slovenskih Konjic, ki so odhiteli čistit reko Dravinjo v Novo vas pri Slovenskih Konjicah. Občani so opazili nenavadno in izjemno močno penjenje vode in o tem obvestili upravo za zaščito in reševanje. Kot so pozneje ugotovili gasilci, je bil sloj pene ponekod na vodi debel kar 70 centimetrov. In ni bilo prvič. Z enakimi intervencijami so se gasilci že spopadali, a tudi včeraj jim ni uspelo odkriti vira onesnaženja. Da je ta pojav tukaj celo zelo pogost, je bilo moč prebrati zgrožene in nemalo jezne komentarje na družabnih omrežjih. Da se to dogaja vsak mesec, je pristavil eden, drugi pa dodal, da to ne drži, da je tovrstno onesnaženje kar tedenski dogodek. K sreči so gasilci prišli zelo hitro in debelo plast pene očistili, da ribe in drug rečni živelj ni poginil. O onesnaženju so obvestili pristojne službe in Ribiško družino Slovenska Bistrica.