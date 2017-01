Darsove kamere so ga ujele med uriniranjem na avtocesti

DOMŽALE – Darsove nadzorne kamere so minuli torek posnele moškega med nenavadnim početjem na avtocestni med Domžalami in Šentjakobom.

Starejšega voznika so ujeli, ko je ustavil na ozkem odstavnem pasu in ob 15.58 brezskrbno opravil malo potrebo. Vse to se je dogajalo v času, ko je bilo na avtocesti veliko prometa, so zapisali ob fotografiji.

To so prekrški, ki so jih posneli v eni uri

To pa ni bila edina nevarna situacija, ki so jo zabeležili. Na današnji novinarski konferenci je Javna agencija RS za varnost cest predstavila tudi posnetek nepravilnosti, ki jih je posnela zgolj v eni uri na ljubljanskih cestah.