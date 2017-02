Danes poslednje slovo: Tako, kot si ti odšel, bi morala storilca

ŠMARJE – Danes popoldne se bodo svojci, sorodniki, prijatelji in znanci še zadnjič poslovili od Andreja Cekute, ki je bil žrtev brutalnega izživljanja.

Pogreb bo ob 15. uri na pokopališču v Šmarju, žara pa je od 9. ure naprej v mrliški vežici v Šentjerneju.

Žalujejo tudi tisti, ki ga niso poznali

Od njegove smrti danes mineva en teden, Andrejevi prijatelji pa še kar ne morejo verjeti, da se to res dogaja. Na facebook strani, ki je posvečena spominu nanj, se vrstijo žalostni komentarji – tudi tistih, ki nesrečnika niso poznali osebno. »Kruto, ne samo žalostno. Sožalje družini, Andrej ... Počivaj v miru in angeli naj te čuvajo,« je zapisala ena od komentatork, drugi pa se strinjajo, da se kaj takšnega res ne bi smelo zgoditi in da je mladenič odšel mnogo prezgodaj. »Na tem svetu ni pravice. Tako, kot si ti odšel, bi morala storilca … Žalujemo tudi mi, ki te nismo poznali,« pravi še ena od uporabnic spleta.

Koliko časa bosta sedela?

Medtem sta Aleš Olovec in Martin Kovač, ki sta Andreju prizadejala smrtne poškodbe, v priporu, Martin je moral vmes tudi že na sodišče zaradi svojih preteklih nečednih dejanj. Po brutalnem nasilju sta sredi usodne noči nadaljnje izživljanje v živo predvajala prek facebooka. Nista ostala neopažena, saj je policija kmalu prejela anonimni klic. Čeprav so storili vse, kar je bilo v njihovi moči, je Andrej pozneje v UKC Ljubljana umrl. Osumljencema grozi do 15 let zapora.