Dan po silvestrovem si je nepovabljenec dal duška

HRASTNIK – V nedeljo okrog 17.45 so bili policisti obveščeni o vlomu v hišo (novogradnjo) na območju Hrastnika. Ugotovljeno je bilo, da je nekdo v času od sobote popoldne vlomil skozi okno kurilnice, tako da je razbil steklo, in iz notranjosti odtujil motorno žago, motorno žago za beton in platišča s pnevmatikami.

Lastnik je oškodovan za približno 2500 evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.