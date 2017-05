Dan po brutalnem umoru: to je sporočila policija

Policija je potegnila trak in onemogočila prehod. Foto: Moni Černe

IZOLA – »V Izoli obravnavamo umor 59 let starega domačina, ki ga je osumljen 30 let star domačin. Umor se je zgodil v stanovanjskih prostorih v popoldanskem času. Policisti so osumljenega prijeli neposredno na kraju. Vzrok smrti ni potrjen. Ker preiskava še poteka, več informacij trenutno ne morem podati.« Tako je v poročilu zapisal Dimitrij Marušič iz PU Koper.

Policija je bila o dogodku obveščena v četrtek okoli 17. ure. Kot smo poročali, pa naj bi bil storilec v preteklosti prisilno hospitaliziran . Krvnik Sandra naj bi bil sin Miha. Najprej naj bi se nad njega spravil s kladivom, potem pa ga še obglavil. Po poročanju Primorskih novic je policijo o dogodku, v katerem je sin močno pretepel očeta, obvestila hči.

Umoril babico in brata

