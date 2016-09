Črpalko ukradla, bager pustila

KRŠKO – Bila sta lumpa, a zdaj ne bosta več, sta družno sklenila Izidor Potočnik in Jaka Špegelj, ki bi si rada uredila življenje in pozabila na stare čase, ko sta občasno skrenila na kriva pota. Ena teh krivih poti se je zdaj končala na sodišču, kamor sta sedla kot soobtoženca. Pred dvema letoma sta namreč na delovišču v kraju Kalce - Naklo vlomila v ograjen prostor in z bagra, last Franca Povšeta oziroma družbe Gradnje, odmontirala hidravlično črpalko.



Dejanje sta priznala že med preiskavo in tudi na predobravnavnem naroku. »Kaj bi zdaj lagal, da nisem bil jaz, če sem pa v preiskavi vse priznal,« je bil skesan Potočnik, ki je dejanje obžaloval in obljubil, da se kaj takega ne bo več ponovilo. V tistem obdobju, ko je delal neumnosti, poleg že omenjene so mu pred časom sodili še zaradi poskusa velike tatvine in krive ovadbe, je imel težave v družini, zdaj se je postavil na lastne noge, v preddverju sodne dvorane pa se je oškodovanemu Povšetu opravičil, da mu je povzročil škodo in mu naredil sitnosti. Povše od njega ni zahteval odškodnine, saj mu je škodo poravnala zavarovalnica, kjer je imel stroj zavarovan.



Tudi Špegelj, ki ima od prej na vesti veliko tatvino in povzročitev lahke telesne poškodbe, se je zdaj zresnil, odprl je obrt, krovstvo in tesarstvo, zaposlil človeka, da mu pomaga, rad bi si ustvaril družino in pozabil na mladostniške neumnosti.



Pritožil se ne bo nihče



Glede na vse povedano ter njuno obžalovanje in kesanje jima je sodnik Gojmir Pešec določil pogojno zaporno kazen, takšno, kot je predlagala tožilka Barbara Jenkole Žigante. To je vsakemu osem mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, vsak pa mora plačati še 500 evrov stranske denarne kazni. Ker pa sta bila oba že obsojena, je moral sodnik prišteti prejšnje kazni, ki so bile tudi pogojne, in jima nato določil enotno kazen. Potočniku eno leto in en mesec zapora, Šveglju pa eno leto zapora ter obema triletno preizkusno dobo. »Dolga preizkusna doba me ne moti,« je dejal Potočnik, saj »takih stvari v svojem življenju ne bom več počel«. S Švegljem bosta poleg stranske denarne kazni morala plačati tudi stroške postopka in sodno takso. Sodba je že pravnomočna, saj se nihče od vpletenih ne bo pritožil.