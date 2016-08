Črna sobota: trije mrtvi, huda nesreča motoristov

NOVO MESTO – V prometnih nesrečah na slovenskih cestah so danes ugasnila tri življenja . Zgodilo se je več prometnih nesreč, v katerih jo je večinoma skupila pločevina, toda policija poroča tudi o nesrečah, v katerih je bilo več ljudi hudo poškodovanih. Z Dolenjske poročajo o dveh nesrečah, v katerih so se hudo poškodovali kar trije motoristi.

Prekratka razdalja

Prva se je zgodila na cesti od Velikega Gabra proti Radohovi vas, na območju policijske postaje Trebnje. Po prvih ugotovitvah ogleda sta dva motorista pripeljala za kmetijskim traktorjem s priključkom, ko je ta začel zavijati na levo. Drugi motorist se domnevno zaradi prekratke varnostne razdalje ni mogel več varnost ustaviti, trčil je v motorista pred sabo, nato pa ga je odbilo v obračalnik. 41-letnika so s hudimi poškodbami odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. 70-letni motorist pred njim se ni poškodoval, prav tako ne 73-letni voznik traktorja. Za slednjega so sicer ugotovili, da je vozil brez vozniškega dovoljenja in so mu traktor zasegli, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,21 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Ogled so opravili prometni policisti, o nesreči sta bili obveščeni tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka.

Trčil v avtomobil

Druga prometna nesreča se je zgodila na cesti med Metliko in Črnomljem pri vasi Otok. 54-letni motorist je domnevno zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v osebni avtomobil pred seboj, s katerim je 41-letnik ravno zavijal levo na stransko cesto. Motorist je padel in se hudo telesno poškodoval, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico. Ogled so opravili metliški policisti, o dogodku pa sta bili obveščeni tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka.