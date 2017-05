Črna sobota: plezalec omahnil v globino in umrl

KOČEVJE – Danes ob 13.45 je pohodnik na razgledni točki gradu Fridrihštajn v občini Kočevje, naletel na športnega plezalca, ki je plezal po ruševinah gradu, pri tem je padel v globino in se smrtno poškodoval. Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Ljubljana, ki so preminulo osebo prenesli do vozila pogrebne službe.

Na kraju so bili prisotni reševalci Nujne medicinske pomoči Kočevje, poroča Uprava za zaščito in reševanje.