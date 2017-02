Črn vikend za smučarje na Cerknem

CERKNO – V soboto dopoldne sta se na smučišču v Cerknem na progi Lom 3 zaletela 51-letna smučarka in 47-letni smučar. Smučarka je bila v nesreči huje poškodovana, smučar pa ni bil poškodovan. Njo so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center.

Malo kasneje si je pri deskanju 18-letni hrvaški državljan poškodoval desno ramo. Prav tako so policiste v soboto obvestili še o eni smučarski nesreči na smučišču Cerkno. Ob izteku proge Brdo je padla 61-letna smučarka in po padcu bila nekaj časa v nezavesti.

Nesreče tudi v nedeljo

V nedeljo opoldne se je poškodovala 55-letna smučarka, ker se ji je odpela smučka. Policisti so tujo krivdo izključili. Le malo pozneje je 18-letna smučarka na progi Brdo zaradi zdrsa padla in se poškodovala. Policisti so tujo krivdo izključili, primer smučarske nesreče pa so obravnavali tudi tamkajšnji nadzorniki.

Kmalu se je zgodila še ena smučarska nesreča, 45-letnemu državljanu Francije je med smuko po progi Lom 3 zarobilo desno smučko, zaradi česar je padel. S tem pa včerajšnjih nesreč na omenjenem smučišču še ni bilo konec, saj je na progi Lom 3 padel in se poškodoval še 15-letni deskar.