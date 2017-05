Črn dim nad pokopališčem

ČRNI VRH – V petek zvečer je v gozdu nad pokopališčem v Črnem Vrhu ženska opazila dim, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Črni Vrh, ki so ob prihodu na kraj dogodka ugotovili, da je moški zažgal stare veje, ki jih je naložil v kupe. Gasilci so goreče veje pogasili in pogorišče preventivno zalili.