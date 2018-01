Cobra eksplodirala in poškodovala 16-letnika

MARIBOR – V četrtek ob 18.50 je 16-letni Mariborčan pred domom aktiviral in odvrgel pirotehnično sredstvo, petardo cobra. Ker ni eksplodirala, jo je premaknil s palico. V tistem trenutku je eksplodirala in ga opekla po levi roki in obrazu, poroča PU Maribor.

V mariborskem kliničnem centru so ugotovili, da so njegove poškodbe lažje.

Policisti bodo podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču.

Policija ob tem ponovno opozarja, da je uporaba tovrstnih pirotehničnih izdelkov prepovedana skozi vse leto. »Opisani primer je dodaten dokaz, kako nevarna so lahko ta sredstva. Tokrat jo je mladoletnik odnesel z lažjimi poškodbami, ki bi lahko bile tudi bistveno hujše. Pa vendar, lahko bi bil tudi brez njih, če bi se petardi odrekel in je ne odvrgel. Bodimo zvezde in ne mečimo petard,« so sporočili.