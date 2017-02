Clio je vijugal, v njem pa krepko pijan voznik

DRENOVEC – Črnomeljske policiste je v nedeljo popoldne nekdo obvestil o nevarni vožnji voznika renaulta clia.

Na podlagi opisa vozila so pri kraju Drenovec voznika izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 28-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,84 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so zapisali policisti v poročilu.