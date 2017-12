Čez praznike vlomilci niso počivali

LJUBLJANA – Policisti so na območju PU Ljubljana obravnavali 11 vlomov v objekte, od tega sedem v hiše, tri v stanovanja in enega v klet. Neznanci so iz nje odtujili strešni kovček z nosilci, kolesi, štiri pare smuči s smučarskimi palicami, kolesarsko čelado, glasbeni stolp znamke Sony, igralno konzolo Playstation 4, VR-očala Sony in kontroler za PS 4. Lastnika so oškodovali za približno 3000 evrov.

25. decembra okrog 21.45 so jih obvestili o vlomu v hišo v Dragomerju, kamor so neznanci vlomili skozi atrij. Iz notranjosti so odtujili predvsem denar. Lastnika so oškodovali za nekaj tisoč evrov.

Ob isti uri so jih obvestili še o vlomu na Opekarski cesti v Ljubljani. Neznani storilci so vlomili okno, iz notranjosti pa odtujili več kosov nakita. Lastnika so oškodovali za več tisoč evrov.

Okrog 20. ure so prejeli obvestilo o vlomu v stanovanje v Polju. Neznanci so vlomili balkonska vrata in odtujili denar, nakit ter tablični računalnik Samsung. Lastnika so oškodovali za več tisoč evrov.