Čez mejo z drogo

DRAGONJA – V ponedeljek dopoldne so policisti na mejnem prehodu Dragonja pri državljanu Italije našli 2,13 grama hašiša in 1,41 grama konoplje, poroča PU Koper.



Isti dan popoldne so na mejnem prehodu Starod državljanu Belgije zasegli 19,4 grama konoplje, državljanu Italije pa 5,6 grama iste prepovedane droge.

Za vse so bili izvedeni hitri postopki in izrečene globe.