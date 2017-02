Cevi popokale v domu slepih in slabovidnih

OKROGLO PRI NAKLEM – Le par kilometrov od gorenjske metropole, a hkrati že v sosednji, nakelski občini je Okroglo. Tam na obrobju vasi stoji Dom oddiha, ki je pod okriljem Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Minuli konec tedna so poklicali nakelske gasilce, kajti v prizidku pozimi praznega objekta so popokale cevi, razlita voda pa je po fasadi objekta že začela risati ledene sveče.



Trinajst gasilcev iz PGD Naklo je imelo v nedeljo popoldne kakih pet ur dela. Kot nam je povedal eden od njih, je škoda nastala na prizidku doma, radiatorji pa so že začeli zmrzovati tudi v sosednjem, obnovljenem delu in še v vili. »Če bi težave opazili samo dan pozneje, bi bila škoda na objektu nedvomno mnogo večja, tako pa nam je še pravočasno uspelo rešiti obnovljen del in vilo,« je na srečo v nesreči namignil sogovornik.



Voda se je konec tedna začela zlivati v zgornjih prostorih, kjer je bil najhujši mraz. Na vratih in oknih so se že začele pojavljati ledene sveče. Gasilci, ki so nedeljsko popoldne delovno preživeli v Domu oddiha, so zaprli ventile in izčrpali razlito vodo, opremo, ki je bila že namočena, pa so odnesli v restavracijo objekta, kjer je bilo nekoliko topleje kot v preostalem delu objekta. Poklicali so vzdrževalca za centralno kurjavo in vodovodarja, prav tako so v graščini in v obnovljenem delu odzračili radiatorje. Teh v velikem objektu ni malo, saj so jih gasilci po oceni enega od njih to popoldne odzračili 60 ali 70.



Kot pravijo na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki je lastnica objekta, je bil prostor ogrevan. Zakaj so na objektu, namenjenem počitnicam ter prirejanju delavnic in drugih dogodkov zveze, konec tedna popokale cevi, ne vedo. »Vzroki za nezgodo še niso znani, čakamo na poročili gasilcev PGD Naklo. Prav tako še ni ugotovljena višina škode. Objekt je bil zavarovan in zavarovalnica je bila o dogodku obveščena. Takoj ko bo možno, bomo začeli sanacijo,« so nam včeraj pojasnili na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, kjer so še dodali, da se je voda razlila v najstarejšem delu Doma oddiha Okroglo, ki je pomožni objekt in edini še ni bil obnovljen.