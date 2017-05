Cev počila, hišo zalilo

ŠUJICA – V četrtek ob 2.48 je v Šujici v občini Dobrova - Polhov Gradec počila vodovodna cev in zalila prostore stanovanjske hiše.

Posredovali so gasilci PGD Dobrova, zaprli ventil ter prečrpali in posesali vodo, poroča uprava za zaščito in reševanje.