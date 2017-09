Cestna signalizacija ostala brez napajanja

MURSKA SOBOTA – Na področju kriminalitete so soboški policisti v sredo obravnavali nasilje v družini, vlom v vikend in tatvino kolesa, lendavski poskus vloma v poslovni prostor in goljufijo, radgonski pa tatvino akumulatorja s cestne signalizacije, poroča uprava za zaščito in reševanje.