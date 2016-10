Cesta vzela življenje: sodnica zahtevala obdukcijo

LJUBLJANA – V ponedeljek okoli 18.30 se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubila ena oseba. O nesreči smo že poročali, iz PU Ljubljana pa so naknadno sporočili, kaj so ugotovili z ogledom kraja in zbranimi podatki.

Zgodilo se je na lokalni cesti Petkovec–Zaplana zunaj naselja. Na PU Ljubljana so ugotovili, da je 58-letni voznik osebnega avtomobila škoda domnevno zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča zapeljal desno in na travnato površino ter trčil v drevo, pri čemer se je vozilo prevrnilo po travnatem pobočju navzdol in obstalo na kolesih. Voznik je nato nadaljeval vožnjo po travnatem pobočju pašnika navzdol, približno še 150 metrov, nato pa z vozilom obstal na ravnem delu travnate površine.

Sopotnik (59) je utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl, voznika pa so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije je lažje poškodovan.

Ogleda kraja sta se udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica, ki je odredila sodno obdukcijo za umrlega, in dežurna državna tožilka. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo po končani preiskavi o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.