Cesta blokirana zaradi nesreče

LOVRENC NA POHORJU – Zaradi prometne nesreče, o kateri je bila policija obveščena nekaj minut pred 6. uro, je bila regionalna cesta Puščava–Lovrenc na Pohorju popolnoma zaprta. Promet sedaj poteka enosmerno.

Dve osebi sta se poškodovali, poroča PU Maribor.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje se je zgodilo ob 5.34.

Posredovali so gasilci, ki so pogasili goreče osebno vozilo in počistili razlite motorne tekočine.

V nesreči poškodovani osebi so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Maribora. Po informacijah policije osebi nista v smrtni nevarnosti.

Policija okoliščine nesreče še preiskuje.