Cerkno: poškodovala sta se mlajša smučarka in starejši smučar

CERKNO – V nedeljo se je na smučišču Cerkno poškodovala mlajša smučarka, poroča PU Nova Gorica.

Ugotovljeno je bilo, da je med dopoldansko smuko po progi Brdo sedem padla in se huje telesno poškodovala. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo obvestili pristojni inšpektorat za notranje zadeve.

Že v soboto popoldne pa se je huje poškodoval smučar (67). Nekaj po 14. uri je smučal po progi Dolina, kjer je pri izpeljavi desnega zavoja padel in si poškodoval desni gleženj.