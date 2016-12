Čeprav se nista premikala, sta poškodovana

MURSKA SOBOTA – V četrtek so policisti na območju Pomurja obravnavali šest prometnih nesreč z materialno škodo, pet kaznivih dejanj, pet kršitev javnega reda in miru, tri primere povoženja divjadi, dve poškodbi vozil na parkirnih prostorih in dva samomora.

S področja kriminalitete so na območju Murske Sobote zabeležili poškodovanje parkiranega osebnega avtomobila, krajo lesa iz gozda in tatvino v trgovini.