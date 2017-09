Čeprav se na trkanje nista odzvala, so ju okradli

LJUBLJANA – V soboto nekaj po 5. uri so PU Ljubljana obvestili o drzni tatvini na počivališču Barje. Policisti so ugotovili, da sta državljana BiH počivala v vozilu, ko ju je prebudil neznanec s trkanjem na okno. Na trkanje se nista odzvala, zato se je moški odpeljal. Ko sta se čez nekaj časa odpeljala v smeri Novega mesta, sta opazila, da je na vozilu prazna zadnja pnevmatika. Med menjavo pnevmatike nista opazila nikogar v bližini vozila, je pa nekdo kljub temu izkoristil njuno nepazljivost in iz vozila odtujil torbico z vsebino. Oškodovana sta za približno 3500 evrov.